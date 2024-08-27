РФС объявил о создании департамента медицинского обеспечения

В РФС создан департамент медицинского обеспечения, сообщила пресс-служба организации. Его возглавила Екатерина Варфоломеева, которая последние восемь лет занимала должность руководителя медицинского департамента Федерации хоккея России.

Отмечается, что главная задача департамента — гарантировать высокие стандарты медико-биологического и научно-методического обеспечения футболистов разных возрастов на соревнованиях и тренировках.

Среди направлений деятельности отдела: формирование системы повышения уровня образования медицинских работников клубов, академий, детско-юношеских школ; соблюдение высокого уровня медицинского обеспечения футбольных соревнований; проведение активной антидопинговой работы.