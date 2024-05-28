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Судейство

Сегодня, 12:55

Казарцев и Левников назначены на первые матчи стыков РПЛ и ФНЛ, Безбородов и Кукуян судят ответные игры

Игнат Заздравин
Корреспондент
Василий Казарцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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РФС опубликовал список арбитров, которые будут работать на стыковых матчах между клубами РПЛ и первой лиги.

В стыковых матчах «Урал» встретится с «Акроном», а «Пари НН» сыграет с тульским «Арсеналом». Первые матчи пройдут в среду, 29 мая. Ответные — в субботу, 1 июня.

«Урал» — «Акрон»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Рашид Абусуев; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Алексей Резников.

«Пари НН» — «Арсенал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.

«Акрон» — «Урал»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Колобаев.

«Арсенал» — «Пари НН»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Алексей Ширяев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Сергей Мацюра.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
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