0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:28

РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский футбольный союз (РФС) обжаловал в Верховном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отказавшего в удовлетворении исков к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за отстранения российских сборных и клубов от международных соревнований, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Верховный суд Швейцарии является высшей инстанцией для обжалования решений CAS.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины.

7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, они были отклонены 15 июля большинством голосов судейской коллегии.

Источник: https://tass.ru/sport/17074997
РФС
УЕФА
ФИФА
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Худяков: «Знаю, что мной интересовался клуб из Германии. Хотел бы поиграть в Европе»
Барбоза: «Если Абаскаль выиграет Кубок России, «Спартаку» будет сложно удержать его»
Худяков: «Хотел бы исполнить штрафной удар. Часто бью и вижу: неплохо летит!»
Худяков: «Комличенко мне говорил: «Еще молодой, чтобы рот открывать!»
Источник: футболистам «Ростова» с октября не выплачивают зарплату
Худяков — о положении «Локомотива»: «Уверен, что мы не вылетим. У всех такой же настрой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барбоза: «Если Абаскаль выиграет Кубок России, «Спартаку» будет сложно удержать его»

Худяков: «Знаю, что мной интересовался клуб из Германии. Хотел бы поиграть в Европе»