РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) обжаловал в Верховном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отказавшего в удовлетворении исков к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за отстранения российских сборных и клубов от международных соревнований, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Верховный суд Швейцарии является высшей инстанцией для обжалования решений CAS.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины.

7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, они были отклонены 15 июля большинством голосов судейской коллегии.