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Сегодня, 11:58

РФС опубликовал список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2023/24

Сергей Разин
корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бюро исполкома РФС утвердило список лучших футболистов по итогам сезона-2023/24.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Евгений Латышонок («Балтика»).

Правый защитник: Сергей Волков («Краснодар»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»).

Правый центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА), Страхиня Эракович («Зенит»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Левый центральный защитник: Хуниор Алонсо («Краснодар»), Мойзес Барбоза (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»).

Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит»), Юрий Горшков («Крылья Советов»), Даниил Хлусевич («Спартак»).

Правый полузащитник: Максим Глушенков («Локомотив»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА).

Правый центральный полузащитник: Вильмар Барриос («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Даниил Глебов («Ростов»).

Левый центральный полузащитник: Вендел («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Диего Лаксальт («Динамо»).

Левый полузащитник: Мохаммад Мохеби («Ростов»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»).

Правый нападающий: Матео Кассьера («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

Левый нападающий: Константин Тюкавин («Динамо»), Мирлинд Даку («Рубин»), Иван Сергеев («Зенит»).

Вильмар Барриос
Дуглас Сантос
Константин Тюкавин
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Матвей Сафонов
Матео Кассьерра
Сергей Волков (футбол)
Хуниор Алонсо
РФС
Мохаммад Мохеби
Виллиан Роша
Максим Глушенков

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