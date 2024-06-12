РФС оштрафовал Самошникова за нарушение договора со своим агентом

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Юрист Евгений Морозов сообщил, что комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков удовлетворил жалобу Евгения Моисеева, представителя защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, и оштрафовал футболист за нарушение условий агентского договора.
«Между Самошниковым и Моисеевым был подписан первый договор в 2021 году. Уже после того, как агент помогал футболисту с «Араратом», «Шинником», «Торпедо», «Рубином». Летом 2022 года Женя вел переговоры с «Динамо», был уже согласован трудовой договор и условия перехода, но почему-то Самошников не прошел медосмотр. Вернулся в «Рубин». Моисеев тогда начал переговоры с «Локо», которые шли продуктивно.
В 2023 году первый агентский договор заканчивался, и когда переговоры с «Локомотивом» вошли в активную стадию, было решено подписать второе соглашение сроком до 2025 года. Самошников не возражал. Затем футболист подписал агентский договор с Кигинько, при этом соглашение между ним и Моисеевым уже было зарегистрировано в РФС.
После этого стороны пошли в палату по разрешению споров РФС. Самошников говорил, что ничего не подписывал, его подписи подделали. Но почерковедческая экспертиза подтвердила подлинность подписей футболиста. Восемь месяцев мы разбирались в палате, РФС даже отчасти встала на сторону футболиста. В итоге она и ему отказала, и Моисееву, сообщив, что договор между ними признан недействительным, поэтому никаких правовых последствий по нему быть не может. Но сегодня Комитет отменил решение палаты, отказал Самошникову в его требованиях и удовлетворил наши встречные претензии», — приводит слова Морозова Legalbet.
В минувшем сезоне 26-летний защитник провел за «Локомотив» 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитано до 31 мая 2027 года.