РФС оштрафовал «Торпедо» за нарушение сроков регистрации договоров с посредниками

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что «Торпедо» оштрафовано за нарушение сроков регистрации договоров с посредниками.

Решение было принято по итогам заседания комиссии РФС по работе с посредниками. Московский клуб получил штраф в размере 50 тысяч рублей.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров сезона-2022/23.