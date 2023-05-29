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Сегодня, 20:02

РФС отклонил апелляцию «Алании», клуб не получил лицензию для участия в РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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29 мая состоялось заседание Апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов.

Комитет принял решение оставить в силе решение Комиссии РФС по лицензированию об отказе в выдаче лицензии РФС I ФК «Алания». Также выдали лицензию РФС I на сезон-2023/24 «Волгарю» и лицензию РФС II на сезон-2023/24 «Арсеналу».

Итоговый список команд, допущенных для возможного участия в РПЛ и Первой лиге:

1. «Зенит» г. Санкт-Петербург, лицензия УЕФА и РФС I
2. ЦСКА г. Москва, лицензия УЕФА и РФС I
3. «Динамо-Москва» г. Москва, лицензия УЕФА и РФС I
4. «Спартак-Москва» г. Москва, лицензия УЕФА и РФС I
5. «Ахмат» г. Грозный, лицензия УЕФА и РФС I
6. «Сочи» г. Сочи, лицензия УЕФА и РФС I
7. «Краснодар» г. Краснодар, лицензия РФС I
8. «Локомотив» г. Москва, лицензия РФС I
9. «Крылья Советов» г. Самара, лицензия РФС I
10. «Ростов» г. Ростов-на-Дону, лицензия РФС I
11. «Пари НН» г. Нижний Новгород, лицензия РФС I
12. «Урал» г. Екатеринбург, лицензия РФС I
13. «Факел» г. Воронеж, лицензия РФС I
14. «Оренбург» г. Оренбург, лицензия РФС I
15. «Химки» г. Химки, лицензия РФС I
16. «Торпедо Москва» г. Москва, лицензия РФС I
17. «Балтика» г. Калининград, лицензия РФС I
18. «Рубин» г. Казань, лицензия РФС I
19. «Родина» г. Москва, лицензия РФС I
20. ; «Енисей» г. Красноярск, лицензия РФС I
21. «Акрон» г. Тольятти, лицензия РФС I
22. «Волгарь» г. Астрахань, лицензия РФС I
23. «Сокол» г. Саратов, лицензия РФС II
24. «Нефтехимик» г. Нижнекамск, лицензия РФС II
25. «Динамо» г. Махачкала, лицензия РФС II
26. «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск, лицензия РФС II
27. «Шинник» г. Ярославль, лицензия РФС II
28. «Велес» г. Москва, лицензия РФС II
29. «КАМАЗ» г. Набережные Челны, лицензия РФС II
30. «Уфа» Республика Башкортостан, лицензия РФС II
31. «Кубань» г. Краснодар, лицензия РФС II
32. «Волга» г. Ульяновск, лицензия РФС II
33. «Краснодар-2» г. Краснодар, лицензия РФС II
34. «Черноморец» г. Новороссийск, лицензия РФС II
35. «Футбол-Хоккей» г. Тюмень, лицензия РФС II
36. «Ротор» г. Волгоград, лицензия РФС II
37. «Ленинградец» Ленинградская область, лицензия РФС II
38. «Чайка» с. Песчанокопское, лицензия РФС II
39. «Алания» г. Владикавказ, лицензия РФС II
40. «Арсенал» г. Тула, лицензия РФС II

Источник: РФС
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
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