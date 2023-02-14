РФС отложил решение о переходе в АФК из-за позиции попечительского совета

Третий год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. В его основу легли инсайды, мнения и информация, которую мы собирали, общаясь с представителями разных сфер футбольного сообщества.

Публикуем часть ярких инсайдов. Полная версия рейтинга здесь.

РФС отложил решение о возможном переходе в Азию в декабре 2022 года из-за позиции попечительского совета, председателем которого является Леонид Михельсон.

Накануне исполкома РФС, который должен был рассмотреть вопрос смены футбольной конфедерации, состоялось собрание попечительского совета, где сформировалась такая позиция: смена членства в УЕФА на АФК на данный момент — поспешный шаг.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и наши клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.

Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2021 здесь



Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2022 здесь