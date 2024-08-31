РФС ожидает информацию от спасателей о пропавшем финансовом директоре Замятине и его жене

В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос «СЭ» о ситуации с финансовым директором Арсением Замятиным.

Функционер вместе с женой Полиной Замятиной находился на борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8. Всего в полет отправилось 20 человек, списки которых опубликовал Telegram-канал «112».

«Финансовый директор РФС Арсений Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов. Мы ожидаем информацию от спасателей и молимся о судьбах пропавших. Наши мысли с родными Арсения и Полины», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Ранее стало известно, что вертолет пропал в районе вулкана Вачкажец, он исчез с радаров на пятой минуте полета. В данный момент ведутся поиски и проверка, были ли нарушены правила безопасности.