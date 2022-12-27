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Сегодня, 11:03

РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК

Виктория Кравченко
РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК, сообщает пресс-служба организации. Ожидается, что голосование пройдет до 31 декабря.

«РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

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