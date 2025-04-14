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14 апреля, 17:49

РФС первым в мире показал повторы с монитора ВАР на табло стадиона

Алина Савинова
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РФС первым в мире провел эксперимент по внедрению технологии On-Field Review, которая во время футбольных матчей позволяет транслировать изображение с монитора ВАР на табло стадиона.

Новая технология была использована на играх 24-го тура РПЛ на «Лукойл Арене», «Ахмат Арене» и стадионе «Нижний Новгород». В режиме реального времени зрители на трибунах могли видеть повторы, подготовленные видеоассистентами для судьи.

«Мы внедряем самые современные и передовые практики в российском футболе. В прошлом году мы первыми в Европе присоединились к эксперименту ФИФА и IFAB, по объявлению решения судьи после просмотра ВАР. Следующий шаг — дать понимание болельщикам на трибунах, какой именно момент и эпизод просматривает арбитр. Такая возможность уже есть у телезрителей, теперь она появится и у зрителей на трибунах», — приводит пресс-служба РФС слова руководителя департамента судейства и инспектирования Милорада Мажича.

Мажич также отметил, что РФС получил согласие ФИФА на проведение данного эксперимента и в дальнейшем будет информировать организацию о его результатах.

Источник: https://rfs.ru/news/222201
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Футбол
РФС
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