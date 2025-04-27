РФС подписал соглашение с МГТУ имени Баумана

Российский футбольный союз (РФС) заключил соглашение о сотрудничестве с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана.

«В современном мире футбол это не просто спорт, но и большая индустрия, в которой роль технологий постоянно растет. Инновации используются в производстве экипировки, медицине, строительстве футбольных полей и даже анализе тактико-технических действий футболистов.

МГТУ имеет уникальный опыт в развитии науки и техники. Является одним из признанных лидеров в сфере подготовки инженерных кадров, которые востребованы как в России, так и во всем мире.

РФС видит большой потенциал в развитии сотрудничества с МГТУ и, надеется, что наше партнерство внесет вклад в развитие российского футбола», — приводит слова президента РФС Александра Дюкова пресс-служба организации.

В период с 2022 по 2024 год РФС подписал соглашения о сотрудничестве с 15 федеральными вузами, которые подведомственны Министерству спорта РФ.