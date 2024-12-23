РФС подписал соглашение с Минобрнауки РФ

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что Российский футбольный союз заключил соглашение о сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования РФ.

«Подписание соглашения с Минобрнауки РФ — важное событие для РФС. Наше сотрудничество позволит систематизировать и вывести на новый качественный уровень работу по целому ряду направлений», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Дюков отметил, что речь идет о развитии студенческого футбола, выстраивании сотрудничества в сфере науки, совместных с подведомственными Минобрнауки России вузами научных исследованиях о футболе и футбольной индустрии, о работе в сфере добровольческой деятельности, совершенствовании материально-технической базы для футбола в вузах. Точек соприкосновения очень много, и соглашение о сотрудничестве — эффективный инструмент для достижения общих целей.

В период с 2023 по 2024 год РФС подписал соглашения с 15 образовательными учреждениями, которые находятся в федеральном ведении или подчинены Министерству спорта РФ.