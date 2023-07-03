«Мяч ушел, грубости нет». РФС показал переговоры судей после падения спартаковца Бальде в штрафной «Зенита»

РФС показал переговоры судей во время матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2).

Также на видео присутствует момент с обсуждением момента на 38-й минуте матча, когда форвард красно-белых Кейта Бальде упал в штрафной площади «Зенита».

— Время надо (для принятия решения)?, — спросил АВАР Андрей Образко.

— Нет, играем. Мяч ушел, грубости нет. Продолжайте, все в порядке, — ответил ВАР Сергей Иванов.

Позже в ЭСК заявили, что главный арбитр встречи Павел Кукуян правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 38-й минуте матча, потому что контакт вскользь со стороны игрока сине-бело-голубых Роберта Ренана с голеностопом игрока атакующей «Спартак» Кейта Бальде при попытке заблокировать передачу мяча соперником, по мнению всех членов комиссии, имел случайный характер и произошел на встречном курсе движения ног игроков.