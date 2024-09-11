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Сегодня, 17:20

РФС получил апелляцию экс-спортивного директора «Оренбурга» Андреева на отстранение

Алина Савинова
Дмитрий Андреев.
Фото ФК «Оренбург»
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РФС получил апелляцию бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева на решение об отстранении от футбольной деятельности.

«Апелляция от Андреева получена», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы РФС.

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года (два из них — условно) по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3). 2 сентября «Оренбург» отправил 43-летнего специалиста в отставку. Он занимал должность спортивного директора оренбуржцев с 2020 года.

Источник: РИА Новости
Дмитрий Андреев
Футбол

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