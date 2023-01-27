РФС получил премию за цифровую систему рекомендаций судей на матчи

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Цифровая система РФС названа «Проектом года» в номинации «Лучший ИТ-проект в спортивной отрасли» по версии профессионального сообщества Global CIO.
Эта система автоматически рекомендует арбитров на матчи. Она была разработана совместно с Высшей школой экономики и учитывает рейтинг арбитров, категорию матча, регион, необходимость ротации.
В рамках Цифровой платформы РФС алгоритм работает в РПЛ и с сезона 2022/23 начал действовать в Первой и Второй лигах.
РФС запустил данную платформу в 2020 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования