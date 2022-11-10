РФС предоставит Минюсту разъяснения о выступлении «Би-2» на Суперкубке России

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали требование Минюста РФ разъяснить проведение концерта группы «Би-2» после матча за Суперкубок России.

«РФС направит в Минюст все необходимые разъяснения в соответствии с запросом ведомства», — приводит ТАСС заявление службы коммуникаций РФС.

Матч за Суперкубок России прошел 9 июля в Санкт-Петербурге и завершился победой «Зенита» над «Спартаком» (4:0). По данным Telegram-канала Baza, Минюст потребовал от РФС предоставить информацию об организаторах концерта с участием «Би-2». Данное требование связано с отменой концерта группы в Омске.