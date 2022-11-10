РФС предоставит Минюсту разъяснения о выступлении «Би-2» на Суперкубке России

10 ноября, 12:16
В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали требование Минюста РФ разъяснить проведение концерта группы «Би-2» после матча за Суперкубок России.
«РФС направит в Минюст все необходимые разъяснения в соответствии с запросом ведомства», — приводит ТАСС заявление службы коммуникаций РФС.
Матч за Суперкубок России прошел 9 июля в Санкт-Петербурге и завершился победой «Зенита» над «Спартаком» (4:0). По данным Telegram-канала Baza, Минюст потребовал от РФС предоставить информацию об организаторах концерта с участием «Би-2». Данное требование связано с отменой концерта группы в Омске.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования