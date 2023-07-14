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РФС признал отсутствие статуса легионера у защитника «Сочи» Миладиновича

Мария Гусева
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Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков на заседании принял решение признать у сербского защитника «Сочи» Ивана Миладиновича отсутствие статуса «легионер».

«Удовлетворить заявление ФК «Сочи» об установлении отсутствия статуса «легионер» у футболиста Ивана Миладиновича (14.08.1994 г.р.). Признать у него отсутствие статуса «легионер», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Миладинович перешел в «Сочи» в 2018 году. В 2022 году защитник получил российское гражданство.

В прошедшем сезоне 28-летний Миладинович провел 12 матчей за «Сочи» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://rfs.ru/news/218552
Иван Миладинович
Футбол
ФК Сочи
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