РФС продолжит помогать жителям Курской области

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что союз продолжит помогать жителям Курской области.

«РФС совместно с коллегами из РПЛ согласовали акцию по Курску и другим приграничным регионам, мы это поддерживаем, помогли организовать. У РФС есть и другие активности, направленные на помощь пострадавшим регионам. Они будут анонсированы в свое время, они привязаны к матчам», — сказал Митрофанов ТАСС.

Перед матчем 6-го тура РПЛ лига совместно с Российским Красным Крестом организовала сбор средств для пострадавших в Курской, Брянской и Белгородской областях.