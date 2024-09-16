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Сегодня, 14:19

РФС продолжит помогать жителям Курской области

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что союз продолжит помогать жителям Курской области.

«РФС совместно с коллегами из РПЛ согласовали акцию по Курску и другим приграничным регионам, мы это поддерживаем, помогли организовать. У РФС есть и другие активности, направленные на помощь пострадавшим регионам. Они будут анонсированы в свое время, они привязаны к матчам», — сказал Митрофанов ТАСС.

Перед матчем 6-го тура РПЛ лига совместно с Российским Красным Крестом организовала сбор средств для пострадавших в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Источник: ТАСС
РПЛ
РФС
Максим Митрофанов

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