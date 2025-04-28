РФС проведет акцию «Бессмертный полк» на футбольных матчах

Российский футбольный союз (РФС) организует первую акцию «Бессмертный полк» перед играми FONBET Кубка России, РПЛ и ФНЛ. Футболисты будут выходить на поле с портретами своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, сообщает официальный сайт РФС.

«В преддверии 80-летия Победы Российский футбольный союз и общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» проведут мемориальную акцию перед матчами «Спартак» — «Динамо», «Локомотив» — «Ростов» и «Зенит» — ЦСКА 29 и 30 апреля. 10-12 мая она также состоится на матчах РПЛ и ФНЛ.

Впервые в истории «Бессмертный полк» пройдет на спортивных соревнованиях», — говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что в акции примут участие не только участники матча, включая тренерские и административные штабы команд и судей, но и болельщики. Сообщается, что на сайте «Бессмертного полка» размещен конструктор макета, с помощью которого на рамку с портретом своего родственника можно добавить логотип любимого клуба и прийти с ним на стадион.