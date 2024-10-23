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Судейство

Сегодня, 17:50

РФС проведет проверку из-за сообщений, которые могут принадлежать Безбородову

Константин Белов
Корреспондент
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В службе-коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что организация проведет проверку из-за сообщений в Telegram, которые могут принадлежать судье Владиславу Безбородову.

«Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС», — сказали «СЭ» в службе-коммуникаций РФС.

Ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».

РФС
Владислав Безбородов

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