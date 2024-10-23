РФС проведет проверку из-за сообщений, которые могут принадлежать Безбородову

Судейство
Сегодня, 17:50
В службе-коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что организация проведет проверку из-за сообщений в Telegram, которые могут принадлежать судье Владиславу Безбородову.
«Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС», — сказали «СЭ» в службе-коммуникаций РФС.
Ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».