РФС проведет проверку из-за сообщений, которые могут принадлежать Безбородову

В службе-коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что организация проведет проверку из-за сообщений в Telegram, которые могут принадлежать судье Владиславу Безбородову.

«Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС», — сказали «СЭ» в службе-коммуникаций РФС.

Ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».