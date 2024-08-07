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Сегодня, 17:48

РФС проведет ретроматч памяти Павла Садырина 7 сентября

Сергей Разин
корреспондент
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7 сентября РФС проведет в Санкт-Петербурге ретроматч памяти Павла Садырина, сообщает «РБ Спорт».

В матче сыграют команды, которые возглавлял Садырин, — «Зенит» и ЦСКА. Планируется, что тренировать армейцев будут Валерий Газзаев, Александр Тарханов и Олег Долматов, а петербуржцев — Анатолий Давыдов, Михаил Бирюков и музыкант Александр Розенбаум, друг Садырина. Матч пройдет на стадионе «Петровский».

Садырин возглавлял «Зенит», ЦСКА и сборную России. Специалист скончался 1 декабря 2001 года в возрасте 59 лет.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Садырин
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