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Судейство

Сегодня, 21:52

РФС проводит расследование в отношении арбитра Евгения Турбина

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Евгений Турбин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», РФС и другие структуры проводят расследование в отношении арбитра Евгения Турбина.

Турбин, как и его коллега Владислав Безбородов, проверяется на причастность к незаконным делам. Конкретный характер и доказательства возможных нарушений должны выявить компетентные органы. Также под подозрением находится еще один российский арбитр.

45-летний Турбин завершил карьеру в качестве главного судьи летом 2024 года. Рефери не получает назначений в роли видеоарбитра (ВАР и АВАР) после матча РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» 23 сентября 2024-го (1:1).

8 ноября 2024 года Безбородов был отстранен от работы до конца сезона-2024/25, что с учетом возраста может означать окончание карьеры 52-летнего рефери. Он не судит после матча РПЛ «Ахмат» — «Факел» 18 октября 2024-го (2:3).

Судья Владислав Безбородов. Безбородов собирался возглавить судей, но его убрали. Кому перешел дорогу арбитр?
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Евгений Турбин
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