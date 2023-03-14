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Сегодня, 16:25

РФС разрешил «Химкам» осуществить регистрацию футболиста Ибрахима Коне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комитет РФС по статусу игроков разрешил «Химкам» осуществить регистрацию футболиста Ибрахима Коне.

По данным источника, комитет удовлетворил заявление клуба о регистрации Коне вне регистрационного периода.

«Разрешить АНО «ФК «Химки» осуществить регистрацию футболиста Ибрахима Коне для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — говорится в заявлении.

РФС
ФК Химки
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