РФС разрешил «Химкам» осуществить регистрацию футболиста Ибрахима Коне

Комитет РФС по статусу игроков разрешил «Химкам» осуществить регистрацию футболиста Ибрахима Коне.

По данным источника, комитет удовлетворил заявление клуба о регистрации Коне вне регистрационного периода.

«Разрешить АНО «ФК «Химки» осуществить регистрацию футболиста Ибрахима Коне для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — говорится в заявлении.