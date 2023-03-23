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Сегодня, 18:04

РФС разрешил «Торпедо» внести в заявку новичка Филипе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков удовлетворил заявление «Торпедо» и разрешил клубу осуществить регистрацию нападающего Андре Филипе.

Московский клуб объявил о подписании контракта с 32-летним бразильцем в четверг, 23 марта — уже после закрытия трансферного окна в России.

«Торпедо» получило разрешение на внесение футболиста в заявочный лист вне регистрационного периода при предоставлении в РПЛ всех необходимых документов.

Андре Филипе будет выступать за «Торпедо» под 21-м номером. Последним клубом нападающего была бразильская «Куяба», которую он покинул в октябре прошлого года. С тех пор нападающий находился в статусе свободного агента.

Ранее Фелипе выступал за «Сантос», киевское «Динамо», «Бордо», «Атлетику Минейру», «Васко да Гаму» и «Коринтианс». На его счету 4 матча за основную сборную Бразилии.

Источник: https://rfs.ru/news/217740
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РФС
ФК Торпедо (Москва)
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