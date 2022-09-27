Иванов: «РФС, РПЛ и Минспорта РФ обсуждают вопросы мобилизации. Пока конкретики нет»

Президент «Урала» рассказал о консультациях РПЛ, РФС и Министерства спорта РФ по вопросу возможной мобилизации футболистов

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о консультациях РПЛ, РФС и Министерства спорта РФ по вопросу возможной мобилизации футболистов.

«Повестки? Российский футбольный союз и Российская премьер-лига обсуждают это с Министерством спорта РФ. Как будет дальше, не знаю. Общался с руководством РПЛ, пока никакой конкретики нет. Переговоры идут. Мы пока ничего не предпринимаем, не знаем», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее Российский футбольный союз обратится с просьбой в Министерство спорта РФ по вопросу бронирования спортсменов, судей и тренеров от мобилизации.