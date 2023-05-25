РФС сегодня проведет жеребьевку стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ

Российский футбольный союз (РФС) проведет жеребьевку переходных матчей между командами РПЛ и ФНЛ.

Жеребьевка определит очередность домашних и выездных матчей, она состоится сегодня, 25 мая и начнется в 15.00 (мск).

Жребий будет состоять из двух этапов. В первую корзину будут помещены два шара с наименованием лиг, к которым принадлежат команды. Во вторую корзину поместят два шара, в одном из которых указано «хозяин», а в другом «гость».

На первом этапе будет выбран шар из первой корзины. В ходе этого этапа определяется для представителя какой лиги будет проводиться второй этап жеребьевки. На втором этапе для выбранного на первом этапе представителя лиги из второй корзины выбирается шар, определяющий, где команда проведет первую игру — дома или на выезде.

В данный момент в РПЛ еще не определены участники стыковых матчей. В премьер-лиге в переходные матчи могут попасть «Урал», «Крылья Советов», «Факел» и «Пари НН».

В Первой лиге лишь одна команда — «Алания» — обеспечила себе попадание либо на третье, либо на четвертое место по итогам сезона, которое позволяет участвовать в переходных матчах. При этом клуб из Владикавказа еще не получил лицензию РФС для выступления в РПЛ. Также на попадание в стыки претендуют «Енисей», «Родина», «Динамо» (Махачкала), «Волгарь» и «Шинник».