РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов

С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых игроков, сообщает пресс-служба РФС. Решение принято по итогам заседания палаты союза по разрешению споров.

Санкции на казанский клуб наложены из-за задолженности перед тренером Олегом Нечаевым.

«Рубин» обязан выплатить тренеру проценты (денежную компенсацию) в соответствии со статьей 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты задолженности по оплате вознаграждения.

«Удовлетворить заявление ФК «Рубин» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Нечаев vs. ФК «Рубин». В связи с исполнением ФК «Рубин» решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры», — сказано в заявлении РФС.