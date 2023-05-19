РФС создает рабочую группу по формату турниров. Ее возглавит Пивоваров

Как стало известно «СЭ», РФС направил в РПЛ письмо о создании рабочей группы по совершенствованию форматов проводимых футбольных соревнований. Ее должен возглавить гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.

Ранее подобный орган работал в рамках РПЛ, в том числе разработав новую формулу Кубка России, теперь в него также войдут представители РФС. Рабочая группа должна предложить наилучшие форматы проведения сезона в РПЛ, Кубке России, изучить возможности по организации новых турниров в условиях отстранения российских клубов и сборной от международных матчей.