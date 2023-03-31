РФС учтет решение УЕФА по Казани при выборе места проведения матча за Суперкубок России

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация будет учитывать решение УЕФА по Суперкубку, который должен был пройти в Казани, выбирая место проведения матча за Суперкубок России.
«Перенос международного матча из Казани не единственный фактор и критерий, по которому будет приниматься решение. Но это фактор, который должен быть учтен. Сейчас у РПЛ на рассмотрении регламент проведения суперкубка. Когда он будет утвержден — будет сформирован заявочный меморандум, и те города, которые будут готовы принять Суперкубок, будут должны направить заявки в РФС и РПЛ, после чего мы примем решение. На данный момент есть только одна заявка — от Казани. В ближайшее время, в апреле, мы примем соответствующее решение», — приводит слова Дюкова ТАСС.
В конце января УЕФА сообщил о переносе места проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани, который должен был пройти в столице Татарстана 16 августа.
В начале февраля РФС сообщил, что организация получила обращение от властей региона о проведении матча за Суперкубок России-2023 в Казани на стадионе «Ак Барс-Арена».