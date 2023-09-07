РФС утвердил обмен турами между «Сочи» и «Спартаком»

Бюро исполкома РФС утвердило перенос матчей между «Сочи» и «Спартаком».

В среду, 6 сентября, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было утверждено изменение в графике РПЛ сезона-2023/24.

«Пару команд в матче 8-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» изменить на пару команд «Спартак» — «Сочи». В матче 24-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» изменить на «Сочи» — «Спартак», — говорится в заявлении РФС.

1 сентября комиссия РПЛ по оценке полей рекомендовала на месяц приостановить проведение матчей на домашнем стадионе «Сочи» в связи с плохим качеством газона.