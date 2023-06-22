РФС утвердил регламент РПЛ нового сезона

Российский футбольный союз (РФС) утвердил регламент РПЛ сезона-2023/24, сообщает пресс-служба организации.

Новый регламент не претерпел существенных изменений. Основное изменение — приведение регламента в соответствии с законом о Спорте, который определяет необходимость утверждения «графика проведения соревнований» общероссийской спортивной федерацией.

Лига продолжит разрабатывать структуру и попарный календарь соревнований, а затем направлять его на утверждение РФС.

Это позволит гармонизировать календарь соревнований с учетом синхронизации календаря РПЛ и Кубка России.