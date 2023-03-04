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Сегодня, 02:27

РФС утвердил регламент стыковых матчей

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 3 марта, в РПЛ состоялось бюро исполкома, на котором был принят регламент стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ.
Как сообщает «РБ Спорт», правило выездного гола в стыках было отменено. За право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24 сыграют 13 и 14 команда РПЛ и 3 и 4 команда первой лиги: на данный момент это «Факел» и «Локомотив», «Рубин» и «Енисей» соответственно.

Даты проведения будут стыков будут утверждены позднее. Они состоятся в июне, после окончания сезона-2022/23 в обеих лигах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-rfs-utverdili-reglament-sty-kov-tam-est-odno-izmenenie/
РПЛ
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