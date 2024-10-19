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Сегодня, 12:39

РФС в онлайн-режиме примет участие в конгрессе ФИФА в 2024 году

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что РФС в онлайн-режиме примет участие в конгрессе ФИФА.

«Мы примем участие в конгрессе ФИФА в декабре онлайн, как и все представители. Это технический конгресс, никаких ожиданий нет», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Ранее Митрофанов заявил об отсутствии антироссийской риторики на встрече федераций в УЕФА.

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
РФС
Максим Митрофанов

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