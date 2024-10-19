РФС в онлайн-режиме примет участие в конгрессе ФИФА в 2024 году

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что РФС в онлайн-режиме примет участие в конгрессе ФИФА.

«Мы примем участие в конгрессе ФИФА в декабре онлайн, как и все представители. Это технический конгресс, никаких ожиданий нет», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Ранее Митрофанов заявил об отсутствии антироссийской риторики на встрече федераций в УЕФА.

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.