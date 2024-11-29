РФС ведет проверку матчей «Крыльев» на предмет коррупции с октября 2024 года

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о словах губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева про коррупцию в российском футболе.

— Вопрос по истории с «Крыльями». Что знаете вы? Какое у вас отношение? Как участвует РФС?

— Что знаем мы: со слов губернатора, один из сотрудников клуба сообщил о наличии бюджета, созданного на работу с футбольными судьями, в том числе о наличии долга за судейство. Это знаете и вы.

Мы эту информацию получили еще в октябре. С октября ведем проверку. По крайней мере за последние два года анализируем матчи «Крыльев». Проверка будет завершена в декабре. По проанализированным матчам: были ошибки как в пользу, так и против. Системной помощи со стороны судей мы пока не обнаружили.

Также глава РФС рассказал, какие дальнейшие действия намерена предпринять организация.

— Что касается нашего отношения, оно у нас самое серьезное. Эту информацию нужно проверить. Мы начали проверку со своей стороны. Информация требует передачи в правоохранительные органы. Как понимаю, губернатор Самарской области это уже сделал. У нас нет возможностей как у правоохранительных органов проводить оперативные мероприятия, но они соответствующую проверку проведут. Если есть виновные, их нужно наказать.

У нас нулевая терпимость к таким явлениям. У меня состоялся телефонный разговор с Федорищевым. Максим Митрофанов встретился с ним лично. С нашей стороны готовы сотрудничать: все, что нужно от нас, готовы предоставить. Мы проводим тщательную проверку матчей «Крыльев» за последние два года.

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.