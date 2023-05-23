Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:36

РФС выдал 39 лицензии для выступления в РПЛ и ФНЛ на будущий сезон

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский футбольный союз (РФС) выдал 39 лицензий для выступления клубов в РПЛ и ФНЛ в сезоне-2023/24, сообщает пресс-служба организации.

Выданы лицензии РФС/УЕФА футбольным клубам:

1. «Зенит» г. Санкт-Петербург, лицензия УЕФА и РФС I
2. ЦСКА г. Москва, лицензия УЕФА и РФС I
3. «Динамо-Москва» г. Москва, лицензия УЕФА и РФС I
4. «Спартак-Москва» г. Москва, лицензия УЕФА и РФС I
5. «Ахмат» г. Грозный, лицензия УЕФА и РФС I
6. «Ростов» г. Ростов-на-Дону, лицензия РФС I
7. «Краснодар» г. Краснодар, лицензия РФС I
8. «Локомотив» г. Москва, лицензия РФС I
9. «Крылья Советов» г. Самара, лицензия РФС I
10. «Сочи» г. Сочи, лицензия РФС I
11. «Пари НН» г. Нижний Новгород, лицензия РФС I
12. «Урал» г. Екатеринбург, лицензия РФС I
13. «Факел» г. Воронеж, лицензия РФС I
14. «Оренбург» г. Оренбург, лицензия РФС I
15. «Химки» г. Химки, лицензия РФС I
16. «Торпедо Москва» г. Москва, лицензия РФС I
17. «Балтика» г. Калининград, лицензия РФС I
18. «Рубин» г. Казань, лицензия РФС I
19. «Родина» г. Москва, лицензия РФС I
20. «Енисей» г. Красноярск, лицензия РФС I
21. «Акрон» г. Тольятти, лицензия РФС I
22. «Алания» г. Владикавказ, лицензия РФС II
23. «Волгарь» г. Астрахань, лицензия РФС II
24. «Нефтехимик» г. Нижнекамск, лицензия РФС II
25. «Динамо» г. Махачкала, лицензия РФС II
26. «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск, лицензия РФС II
27. «Шинник» г. Ярославль, лицензия РФС II
28. «Велес» г. Москва, лицензия РФС II
29. «КАМАЗ» г. Набережные Челны, лицензия РФС II
30. «УФА» Республика Башкортостан, лицензия РФС II
31. «Кубань» г. Краснодар, лицензия РФС II
32. «Волга» г. Ульяновск, лицензия РФС II
33. «Краснодар-2» г. Краснодар, лицензия РФС II
34. «Черноморец» г. Новороссийск, лицензия РФС II
35. «Футбол-Хоккей» г. Тюмень, лицензия РФС II
36. «Ротор» г. Волгоград, лицензия РФС II
37. «Ленинградец» Ленинградская область, лицензия РФС II
38. «Чайка» с. Песчанокопское, лицензия РФС II
39. «Сокол» г. Саратов, лицензия РФС II

Отказано в выдаче лицензии РФС I в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых или РПЛ) следующим футбольным клубам:

1. «Арсенал» г. Тула
2. «Алания» г. Владикавказ
3. «Волгарь» г. Астрахань
4. «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск

Отказано в выдаче лицензии РФС II в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых) следующим футбольным клубам:

1. «Иртыш» г. Омск
2. «Текстильщик» г. Иваново
3. «Спартак» г. Кострома
4. «Челябинск» г. Челябинск
5. «Амкар-Пермь» г. Пермь

У футбольных клубов есть возможность подачи апелляционной жалобы на принятые решения в установленные сроки. 29 мая 2023 г. запланировано заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов, где будут рассмотрены поступившие апелляционные жалобы.

Источник: РФС
Футбол
Первая лига
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Из 110 бросков он отразил 109». Что пишут в Америке об игре Бобровского
Польский форвард «Барселоны» Левандовски осудил одноклубников за видео для болельщиков из России
Климатолог назвал условие переноса столицы России в Сибирь
Школьник ударил одноклассницу ножом на последнем звонке в Волгоградской области
Французский историк назвал причину начала конфликта на Украине
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Барбоза считает, что у Карпукаса может быть предложение от «Зенита»