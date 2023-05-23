РФС выдал 39 лицензии для выступления в РПЛ и ФНЛ на будущий сезон

Российский футбольный союз (РФС) выдал 39 лицензий для выступления клубов в РПЛ и ФНЛ в сезоне-2023/24, сообщает пресс-служба организации.

Выданы лицензии РФС/УЕФА футбольным клубам:

1. «Зенит» г. Санкт-Петербург, лицензия УЕФА и РФС I

2. ЦСКА г. Москва, лицензия УЕФА и РФС I

3. «Динамо-Москва» г. Москва, лицензия УЕФА и РФС I

4. «Спартак-Москва» г. Москва, лицензия УЕФА и РФС I

5. «Ахмат» г. Грозный, лицензия УЕФА и РФС I

6. «Ростов» г. Ростов-на-Дону, лицензия РФС I

7. «Краснодар» г. Краснодар, лицензия РФС I

8. «Локомотив» г. Москва, лицензия РФС I

9. «Крылья Советов» г. Самара, лицензия РФС I

10. «Сочи» г. Сочи, лицензия РФС I

11. «Пари НН» г. Нижний Новгород, лицензия РФС I

12. «Урал» г. Екатеринбург, лицензия РФС I

13. «Факел» г. Воронеж, лицензия РФС I

14. «Оренбург» г. Оренбург, лицензия РФС I

15. «Химки» г. Химки, лицензия РФС I

16. «Торпедо Москва» г. Москва, лицензия РФС I

17. «Балтика» г. Калининград, лицензия РФС I

18. «Рубин» г. Казань, лицензия РФС I

19. «Родина» г. Москва, лицензия РФС I

20. «Енисей» г. Красноярск, лицензия РФС I

21. «Акрон» г. Тольятти, лицензия РФС I

22. «Алания» г. Владикавказ, лицензия РФС II

23. «Волгарь» г. Астрахань, лицензия РФС II

24. «Нефтехимик» г. Нижнекамск, лицензия РФС II

25. «Динамо» г. Махачкала, лицензия РФС II

26. «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск, лицензия РФС II

27. «Шинник» г. Ярославль, лицензия РФС II

28. «Велес» г. Москва, лицензия РФС II

29. «КАМАЗ» г. Набережные Челны, лицензия РФС II

30. «УФА» Республика Башкортостан, лицензия РФС II

31. «Кубань» г. Краснодар, лицензия РФС II

32. «Волга» г. Ульяновск, лицензия РФС II

33. «Краснодар-2» г. Краснодар, лицензия РФС II

34. «Черноморец» г. Новороссийск, лицензия РФС II

35. «Футбол-Хоккей» г. Тюмень, лицензия РФС II

36. «Ротор» г. Волгоград, лицензия РФС II

37. «Ленинградец» Ленинградская область, лицензия РФС II

38. «Чайка» с. Песчанокопское, лицензия РФС II

39. «Сокол» г. Саратов, лицензия РФС II

Отказано в выдаче лицензии РФС I в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых или РПЛ) следующим футбольным клубам:

1. «Арсенал» г. Тула

2. «Алания» г. Владикавказ

3. «Волгарь» г. Астрахань

4. «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск

Отказано в выдаче лицензии РФС II в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых) следующим футбольным клубам:

1. «Иртыш» г. Омск

2. «Текстильщик» г. Иваново

3. «Спартак» г. Кострома

4. «Челябинск» г. Челябинск

5. «Амкар-Пермь» г. Пермь

У футбольных клубов есть возможность подачи апелляционной жалобы на принятые решения в установленные сроки. 29 мая 2023 г. запланировано заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов, где будут рассмотрены поступившие апелляционные жалобы.