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Сегодня, 17:57

РФС выступил с заявлением после слов губернатора Самарской области о коррупции

Камила Абдурахманова
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РФС выступил с заявлением после слов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском судейском корпусе.

«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе. Об этом свидетельствует первое уголовное дело в истории России о договорных матчах, инициированное РФС, которое в 2022 году привело к наказанию и отстранению от футбола нескольких арбитров и футбольных функционеров.

Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РФС.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о&nbsp;коррупции в&nbsp;российском судействе. Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

По данным чиновника, на коррупцию в российском футбольном судействе тратится 500 миллионов рублей в год.

РПЛ
РФС

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