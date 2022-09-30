РФС закрыл дело по претензии «Ростова» к «Химкам»

В пятницу, 30 сентября, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором были приняты определенные решения, сообщает сайт организации.

1. Удовлетворить заявление футболиста Тамаза Топурии в отношении ФК «СКА Ростов-на-Дону» о взыскании задолженности по премиям и иным выплатам в полном объеме. Обязать клуб выплатить футболисту задолженность по премиям за достижение спортивных результатов, возместить подтвержденные расходы на представителя, составление нотариальной доверенности и направление претензии.

Применить к ФК «СКА Ростов-на-Дону» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «СКА Ростов-на-Дону» в случае исполнения обязательств перед футболистом Тамазом Топурией, установленных настоящим решением.

2. Прекратить производство по делу по заявлению ФК «Ростов» о применении санкций в отношении ФК «Химки» в связи с неисполнением решения палаты на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров.