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РФС запретил «Химкам» регистрацию новых футболистов

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Палата РФС по разрешению споров на заседании в пятницу, 1 ноября, применила к «Химкам» запрет на регистрацию новых футболистов, информирует официальный сайт союза. Решение принято в качестве обеспечительной меры по заявлениям защитника Юрия Журавлева и «Балтики».

«Химки» обязали выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты за нарушение сроков выплаты задолженностей.

Также подмосковный клуб обязали выплатить «Балтике» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста Кирилла Капленко и неустойку в соответствии с условиями, предусмотренными трансферным контрактом.

Кроме того, палата удовлетворила заявление «Оренбурга» в отношении «Химок» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Габриэля Веры в полном объеме. Подмосковный клуб должен выплатить «Оренбургу» не только задолженность по трансферному контракту, но и проценты за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки выплат.

Источник: РФС
ФК Балтика
ФК Оренбург
ФК Химки
Юрий Журавлев

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