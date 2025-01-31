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Сегодня, 16:50

РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков

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Российский футбольный союз (РФС) наложил запрет на «Химки» на регистрацию новых игроков.

Как сообщает пресс-служба организации, причиной тому стала задолженность по трансферному контракту о переходе полузащитника Лукаса Веры из «Оренбурга». Отмечается, что наказание может быть снято палатой РФС по разрешению споров в случае исполнения подмосковным клубом обязательств перед «Оренбургом».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) временно запретила «Химкам» регистрировать новых игроков из-за трансфера шведского полузащитника Бесарда Сабовича.

27-летний Вера перешел из «Оренбурга» в «Химки» в июле 2024 года. В составе подмосковного клуба он сыграл 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

После 18 матчей «Химки» занимают на 13 место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.

Источник: Российский футбольный союз
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Химки
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