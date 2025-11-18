Видео
Сегодня, 15:25

РИА Новости: экс-тренеры сборной России предложили Дегтяреву сократить число легионеров в РПЛ до 8-9 игроков в заявке

Руслан Минаев

Бывший главные тренеры сборной России предложили Министерству спорта РФ ограничить число легионеров в заявках клубов РПЛ, сообщает РИА Новости.

Встреча специалистов и главы ведомства Михаила Дегтярева состоялась в ноябре. По данным источника, тренеры озвучили идею сократить количество легионеров в заявке до 8-9 человек. Эксперты также отметили, что низкий уровень иностранных игроков связан с тем, что их подбором занимается менеджмент клубов, а не тренеры.

На встрече также было предложено ввести налог на дополнительных иностранцев, который будет рассчитываться от позиции команды в таблице по итогам сезона. То есть, по принципу чем выше место, тем больше налог.

Ранее министр спорта Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров среди игроков в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

Источник: РИА Новости Спорт
    Футбол
    РПЛ
    Михаил Дегтярев
