РИА «Новости»: Минспорта РФ получил предложение о лимите на иностранных тренеров

Сегодня, 15:01
Министерство спорта РФ получило предложение о рассмотрении возможности внедрения в российском футболе лимита на иностранных тренеров, сообщает РИА «Новости».
В ноябре министр спорта РФ Михаил Дегтярев встретился с бывшими главными тренерами сборной России. Отмечается, что специалисты сошлись во мнении, что необходимо ввести ограничение на количество иностранных тренеров в штабах клубов РПЛ.
Предлагается, чтобы в штаб главного тренера входило не более двух иностранцев, а остальные были местными специалистами.
Ранее Дегтярев объявил, что к 2028 году в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров среди игроков. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».
Ратель
Не настолько сложная кухня, чтобы повар-китаец не научил бы наших. Базовые знания из кулинарных техникумов есть, остальное... руки есть, голова есть - вперёд.
18.11.2025
Ратель
Ну, как бы, да. Если приедет хороший специалист, пусть наших поучит. Если не очень хороший - нечего ему 10 земляков-шабашников с собой притаскивать. Тренера по вратарям, физиотерапевта и видеооператора и здесь найти нетрудно. Главный, верный замком и спец по физухе - и довольно.
18.11.2025
Slim Tallers
И что-бы в китайском ресторане в Москве не более 2-х поваров китайцев,остальные все наши.
18.11.2025
оппонент
Маразм крепчает.
18.11.2025
А где Субулька?
перебор:thumbsdown:. пусть отечественные доказывают делом.
18.11.2025