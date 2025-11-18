РИА «Новости»: Минспорта РФ получил предложение о лимите на иностранных тренеров

Министерство спорта РФ получило предложение о рассмотрении возможности внедрения в российском футболе лимита на иностранных тренеров, сообщает РИА «Новости».

В ноябре министр спорта РФ Михаил Дегтярев встретился с бывшими главными тренерами сборной России. Отмечается, что специалисты сошлись во мнении, что необходимо ввести ограничение на количество иностранных тренеров в штабах клубов РПЛ.

Предлагается, чтобы в штаб главного тренера входило не более двух иностранцев, а остальные были местными специалистами.

Ранее Дегтярев объявил, что к 2028 году в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров среди игроков. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».