Сегодня, 15:01

РИА «Новости»: Минспорта РФ получил предложение о лимите на иностранных тренеров

Руслан Минаев

Министерство спорта РФ получило предложение о рассмотрении возможности внедрения в российском футболе лимита на иностранных тренеров, сообщает РИА «Новости».

В ноябре министр спорта РФ Михаил Дегтярев встретился с бывшими главными тренерами сборной России. Отмечается, что специалисты сошлись во мнении, что необходимо ввести ограничение на количество иностранных тренеров в штабах клубов РПЛ.

Предлагается, чтобы в штаб главного тренера входило не более двух иностранцев, а остальные были местными специалистами.

Ранее Дегтярев объявил, что к 2028 году в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров среди игроков. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

Источник: РИА Новости Спорт
5

  • Ратель

    Не настолько сложная кухня, чтобы повар-китаец не научил бы наших. Базовые знания из кулинарных техникумов есть, остальное... руки есть, голова есть - вперёд.

    18.11.2025

  • Ратель

    Ну, как бы, да. Если приедет хороший специалист, пусть наших поучит. Если не очень хороший - нечего ему 10 земляков-шабашников с собой притаскивать. Тренера по вратарям, физиотерапевта и видеооператора и здесь найти нетрудно. Главный, верный замком и спец по физухе - и довольно.

    18.11.2025

  • Slim Tallers

    И что-бы в китайском ресторане в Москве не более 2-х поваров китайцев,остальные все наши.

    18.11.2025

  • оппонент

    Маразм крепчает.

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    перебор:thumbsdown:. пусть отечественные доказывают делом.

    18.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    Михаил Дегтярев
