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Сегодня, 22:59

РИА «Новости»: «Торпедо» не рассматривает кандидатуру Юрана

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство московского футбольного клуба «Торпедо» не рассматривает Сергея Юрана в качестве кандидата на пост главного тренера команды, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Сообщалось, что Юран является одним из кандидатов на должность главного тренера команды.

«Появляющаяся в СМИ информация о приглашении на пост главного тренера «Торпедо» Сергея Юрана не соответствует действительности. Сейчас рассматриваются несколько кандидатов, включая зарубежных специалистов, не работавших ранее в России», — приводит слова источника РИА «Новости».

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с Андреем Талалаевым.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230322/torpedo-1859906492.html
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Андрей Талалаев
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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