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Сегодня, 10:36

РИА Новости: «Зенит» близок к трансферу Клаудиньо во «Фламенго» за 18 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо близок к переходу в бразильский «Фламенго», сообщает РИА Новости.

По данным источника, стороны должны в ближайшее время согласовать трансфер 27-летнего игрока за сумму в 18 миллионов евро, которая будет выплачена несколькими траншами. Изначально «Фламенго» предлагал за Клаудиньо 15 миллионов евро, а «Зенит» просил 20 миллионов. Сам бразилец уже согласовал условия личного контракта с командой из Рио-де-Жанейро.

Также сообщается, что питерский клуб в результате этого трансфера получит приоритетное право покупки 17-летнего полузащитника «Фламенго» Лорана.

В составе «Зенита» Клаудиньо стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2023/24 бразилец провел 42 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: РИА Новости
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Фламенго
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