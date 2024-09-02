Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:15

«РИА»: Зарплата Соболева в «Зените» составит 2,5 миллиона евро за сезон

Александр Соболев в «Спартаке».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

По информации «РИА Новостей» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, зарплата нападающего Александра Соболева в «Зените» составляет 2,5 миллиона евро за сезон.

30 августа действующий чемпион России по футболу объявил о переходе 27-летнего форварда из московского «Спартака». Форвард подписал контракт по схеме 3+1, ориентировочная сумма трансфера — 10 миллионов евро.

«По контракту с «Зенитом» Соболев будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон, с учетом бонусов — 3 миллиона. В «Спартаке» по последнему контракту у него было 2,4 миллиона», — цитируют неназванный источник «РИА Новости».

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

Источник: РИА Новости Спорт
Александр Соболев
ФК Зенит
Читайте также
Биография Дениса Тена: жизнь и карьера погибшего призера Олимпийских игр
«Наполи» исключил Виктора Осимхена из заявки на сезон
Путин заявил о травле российских журналистов на Западе
Актюркоглу еще может перейти в «Спартак», легенда ЦСКА ищет новый клуб. Трансферные новости РПЛ
Экс-министр труда США Райх призвал пригрозить Маску арестом и судом
Партия президента Азербайджана получила больше половины мест в парламенте
Популярное видео
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Соболев сменил «Спартак» на «Зенит»: из Москвы — в Санкт-Петербург
В «Зените» подтвердили, что Соболев начнет тренироваться с командой 4 сентября
Соболев выложил фото кепки с изображением косатки, или «кита-убийцы»
Дзюба — о переходе Соболева в «Зенит»: «Все равно»
Первый тренер Соболева: «В «Зените» профессиональные игроки. Не их дело, кого покупает клуб»
Стало известно, когда Соболев дебютирует в «Зените»
Круговой: «После каждого сезона «Зенит» покупает лучших российских футболистов, которые есть на рынке»
Сегодня
Вчера
Неделя