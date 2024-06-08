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Сегодня, 06:50

Рианчо назвал Глушакова хорошим футболистом

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо порассуждал о возможном примирении с экс-футболистом красно-белых Денисом Глушаковым.

«У меня ни с кем и никогда не было плохих отношений! Среди профессионалов есть поговорка: «Что происходит на поле, остается на поле». Если для примирения надо будет выпить самогон с Денисом, то я откажусь. Я никогда и ни с кем не пью нелегальный алкоголь! А что касается самого Глушакова, то для меня — это хороший игрок», — цитирует Рианчо Sport24.

В 2022 году футболист и тренер критиковали друг друга.

Несколько дней назад Глушаков помирился с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

Источник: https://sport24.ru/football/news-654309-riancho-yesli-dlya-primireniya-s-glushakovym-nado-vypit-samogon-ya-otkazhus
Денис Глушаков
Рауль Рианчо
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