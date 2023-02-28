Рианчо назвал Игнатова очень умным футболистом

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о будущем Михаила Игнатова.

«Не удивлен, что Игнатов принес огромную пользу в матче «Спартак» — «Локомотив». Миша — очень умный футболист, он заслуживает играть в основном составе красно-белых и быть на ведущих ролях. Это было видно еще тогда, когда я был в «Спартаке». Игнатов — талантливый игрок, у него большое будущее. Уверен, скоро Миша перерастет уровень РПЛ и у него появятся предложения из Европы. Но для этого ему нужно регулярно играть», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин провел за «Спартак» 17 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.