Рианчо о Глушакове: «Он показал неуважение к клубу, болельщикам и тренеру»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на замену полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в первом тайме матча 15-го тура РПЛ против «Динамо».
«Вы узнаете человека по его делам. Если Глушаков не сел на скамейку и не пожал руку тренеру после замены, то возникает вопрос, уважает ли он клуб, болельщиков и тренера. Он этого не показал. Это вопрос воспитания», — сказал Рианчо «СЭ».
В первом тайме главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил Дениса Глушакова, показывая игроку на выход в раздевалку и крича: «Домой!» Затем, после свистка на перерыв, Гогниев был удален за споры с судьей.
«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).
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