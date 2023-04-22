Рианчо — о неудачах «Спартака»: «Тренеру нужно доверие со стороны клуба»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос корреспондента «СЭ», стоит ли оставлять Гильермо Абаскаля в команде после результатов весенней части сезона.

«Не знаю, почему Абаскаля так критикуют после первых неудач. К сожалению, мы, тренеры, живем результатами, а не своей работой. Тренеру нужно доверие со стороны клуба. Я не знаю, какой уровень доверия в настоящее время у руководства «Спартака» к своему тренеру!» — сказал Рианчо «СЭ».

После 23 туров московский клуб занимает третье место с 45 очками в турнирной таблице чемпионата России.

24 апреля «Спартак» дома примет «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ. Матч начнется в 19.00 мск.