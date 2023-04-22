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Сегодня, 14:22

Рианчо — о неудачах «Спартака»: «Тренеру нужно доверие со стороны клуба»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос корреспондента «СЭ», стоит ли оставлять Гильермо Абаскаля в команде после результатов весенней части сезона.

«Не знаю, почему Абаскаля так критикуют после первых неудач. К сожалению, мы, тренеры, живем результатами, а не своей работой. Тренеру нужно доверие со стороны клуба. Я не знаю, какой уровень доверия в настоящее время у руководства «Спартака» к своему тренеру!» — сказал Рианчо «СЭ».

После 23 туров московский клуб занимает третье место с 45 очками в турнирной таблице чемпионата России.

24 апреля «Спартак» дома примет «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ. Матч начнется в 19.00 мск.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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