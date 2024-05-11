Рианчо объяснил, что «Спартак» будет выбирать нового тренера в зависимости от стратегии

Бывший исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поиски клубом нового наставника команды.

«Решение о назначении главного тренера всегда принимает спортивный директор клуба. В зависимости от стратегии развития команды он подбирает наставника определенного типа», — приводит слова Рианчо Vprognoze.ru.

Нынешний сезон «Спартак» начинал под руководством Гильермо Абаскаля. В апреле 2024 года он был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Сейчас команду тренирует боснийский специалист Владимир Слишкович.